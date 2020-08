Actualidade

A administração da SATA confirmou hoje que suspendeu "temporariamente" as ligações diretas da ilha Terceira para Boston, nos Estados Unidos, justificando a decisão com as baixas taxas de ocupação, devido à pandemia da covid-19.

"Em julho, a taxa de ocupação média nesta rota foi de 21% e, em agosto, até à data, baixou ainda mais para 17%. Seria um indicador de gestão irresponsável se a SATA ignorasse esta infeliz realidade. Assim, a companhia aérea Azores Airlines vê-se obrigada a suspender temporariamente esta ligação", avançou a empresa, em comunicado de imprensa.

O líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima, adiantou hoje, em conferência de imprensa, que a companhia aérea açoriana iria deixar de ligar a ilha Terceira à América do Norte.