Incêndios

O incêndio que deflagrou às 14:25 de hoje no concelho da Covilhã, Castelo Branco, atravessou a "zona limite" com o município do Fundão, no mesmo distrito, mas o combate às chamas está a "decorrer favoravelmente", informou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o comandante distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, Francisco Peraboa, disse que o combate às chamas "está a decorrer favoravelmente, mas [o fogo] passou a zona limite entre a Covilhã e o Fundão".

Contudo, o incêndio, que deflagrou na freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis (concelho da Covilhã), está "a progredir com pouca intensidade" e "nas próximas horas será resolvido".