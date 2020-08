Actualidade

Quinze escritores portugueses estão entre os 54 semifinalistas do Prémio Oceanos de Literatura, que distingue anualmente as melhores obras publicadas em língua portuguesa, e que conta ainda com 37 brasileiros, um moçambicano e um cabo-verdiano.

Os semifinalistas foram hoje anunciados numa sessão virtual, motivada pela pandemia da covid-19, e contou com a participação de Selma Caetano, na coordenação do Oceanos, e dos curadores Isabel Lucas (Portugal), Adelaide Monteiro (Cabo Verde) e Manuel da Costa Pinto (Brasil).

Nesta edição, entre 1.872 obras concorrentes, foram selecionados 22 romances, 22 livros de poesia, cinco livros de contos e cinco de crónicas, num total de 54 obras de três continentes, publicadas por 34 editoras.