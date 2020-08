Covid-19

O Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) já desembolsou 3,5 mil milhões de dólares em apoio aos países africanos no combate à pandemia da covid-19, superando os 3 mil milhões inicialmente previstos.

Em 30 de junho, o banco já tinha desembolsado mais de 3,5 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) ao abrigo do Instrumento de Mitigação do Impacto no Comércio da Pandemia (PATIMFA, na sigla em inglês), depois de garantir, no final de março, um novo financiamento de 830 milhões de euros para canalizar a ajuda aos países mais vulneráveis aos efeitos da covid-19, lê-se numa nota enviada à Lusa.

No princípio de março, o Afreximbank aprovou o PATIMFA, no valor de 3 mil milhões de dólares, cerca de 2,5 mil milhões de euros, para "apoiar os bancos centrais dos países-membros, e outras instituições financeiras, a cumprir pagamentos de dívida e para evitar incumprimentos financeiros, estando também disponível para apoiar e estabilizar os recursos cambiais dos bancos centrais, financiando as importações fundamentais em condições de emergência".