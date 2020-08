Covid-19

O Brasil somou 1.271 mortes e 47.134 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com as autoridades a investigarem a possível ligação de 2.868 óbitos com a doença, informou hoje o executivo.

De acordo com o Ministério da Saúde, o país sul-americano totaliza agora 116.580 óbitos e 3.669.995 casos de infeção pelo novo coronavírus, que está com uma taxa de letalidade de 3,2% no Brasil.

A taxa de incidência da doença em território brasileiro é de 55,5 óbitos e de 1.746,4 casos por cada 100 mil habitantes.