Incêndios

O combate ao incêndio que lavra desde o início da tarde de terça-feira na Covilhã, distrito de Castelo Branco, está a "decorrer favoravelmente", mais de 12 horas após ter deflagrado e passado para o município do Fundão.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o incêndio "ainda está em curso, no entanto, as operações estão a decorrer favoravelmente", razão pela qual a Proteção Civil espera que "dentro de pouco tempo", sem especificar quanto, seja possível dar as chamas como dominadas.

O incêndio deflagrou na freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis, concelho da Covilhã.