Actualidade

O Presidente brasileiro enviou na terça-feira ao Congresso dois projetos de lei nos quais se pede a abertura de crédito especial de 575 milhões de reais (88 milhões de euros) para os setores naval e aéreo.

Um dos projetos pede um crédito suplementar de cerca de 500 milhões de reais (76,6 milhões de euros) já este ano para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para as Companhias Docas do Ceará, Espírito Santo, Bahia, Pará e Rio Grande do Norte, e para a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), visando assegurar o desempenho operacional e a conclusão de projetos prioritários.

Já a última medida solicita a abertura de crédito de 75 milhões de reais (11,5 milhões de euros) também para a Infraero e para a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern).