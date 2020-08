Covid-19

O México registou 650 mortes e 4.916 casos nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 61.450 e o de infetados para 568.621, informou o Ministério da Saúde.

O crescimento percentual de casos e mortes em relação ao dia anterior foi de 0,87% e 1,06%, respetivamente.

Durante a apresentação do relatório técnico diário, o diretor de Epidemiologia do Ministério da Saúde, José Luis Alomía, indicou que 1.320 profissionais de saúde morreram de covid-19, num total de 97.632 que foram infetados com o novo coronavírus durante a pandemia.