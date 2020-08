Actualidade

O Senado brasileiro aprovou na terça-feira a proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera regras e torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O fundo, que estava em discussão no Congresso há cinco anos, é um dos mais importantes para a educação pública no país sul-americano, que é precária e carece de verbas.

Pela legislação atual, o Fundeb seria extinto no final do ano, ameaçando a distribuição de recursos para o financiamento educacional no país.