Actualidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro aprovou na terça-feira a divisão proporcional de recursos de financiamento de campanhas e de tempo de antena em rádios e televisões entre candidatos negros e brancos nas eleições.

A obrigação vigorará apenas a partir das eleições de 2022, onde serão escolhidos Presidente, governadores, deputados e senadores, ficando de fora os sufrágios municipais agendados para o final deste ano.

No final do julgamento, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, afirmou que a decisão coloca a Justiça Eleitoral no rumo do combate ao racismo no país.