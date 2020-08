Actualidade

O Conselho de Ministros timorense aprovou hoje a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 no valor de 1.497 milhões de dólares (1,27 mil milhões de euros).

Sem revelar qualquer detalhe do OGE, o Governo explicou em comunicado que o valor total visa "cobrir as necessidades do programa e prioridades nacionais definidas pelo VIII Governo Constitucional", num momento em que o país está a duodécimos desde 01 de janeiro.

Em particular, destacou a "estabilização do setor social e do setor económico, e dos processos de reformas institucionais em curso".