Actualidade

O exército israelita reivindicou hoje ataques aéreos durante a noite contra posições do Hezbollah no Líbano, ao longo da fronteira israelo-libanesa, em "resposta" a tiros disparados pelo movimento xiita contra os seus soldados.

"Houve disparos do Líbano contra soldados israelitas, (...) os soldados responderam com foguetes e tiros, e depois, durante a noite, helicópteros e aviões atingiram as posições do Hezbollah", o movimento xiita libanês, indicou o exército israelita em comunicado.

Horas antes, o exército de Israel tinha anunciado um "incidente de segurança" no norte do país, na fronteira com o Líbano, pedindo às populações locais para tentarem "encontrar refúgio".