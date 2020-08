Actualidade

A China protestou hoje contra a alegada incursão de um avião de espionagem U-2, da Força Aérea dos Estados Unidos, numa zona de exclusão aérea no norte do país durante exercícios militares com fogo real.

Em comunicado, o ministério da Defesa chinês disse que a incursão "interferiu seriamente nas atividades normais de exercício" e podia ter "provocado erros de julgamento e até mesmo causado um incidente"

"Foi um ato de provocação descarado", apontou o ministério.