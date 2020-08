OE2020

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje os dados da execução orçamental até julho, depois de em junho ter registado um agravamento do défice das contas públicas em 6.122 milhões de euros para 6.776 milhões de euros.

"A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou no primeiro semestre um défice de 6.776 ME, representando um agravamento de 6.122 ME face ao período homólogo pelo efeito combinado de contração da receita (-9,5%) e crescimento da despesa (5,4%)", detalhava o comunicado do Ministério das Finanças.

Segundo a síntese de execução orçamental, até junho a receita registou uma quebra homóloga de 3.896,5 milhões de euros e a despesa uma subida de 2.225,4 milhões de euros face ao mesmo mês de 2019, sendo ambas as dinâmicas explicadas sobretudo pelo impacto da pandemia de covid-19.