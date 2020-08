Covid-19

Comerciantes do centro histórico de Macau ouvidos pela Lusa duvidam que a vaga inicial de vistos que uma província vizinha, responsável pela maioria do mercado turístico chinês, começou a emitir, garanta a retoma do turismo, devastado pela pandemia.

Na rua Pedro Nolasco da Silva, a poucos metros do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong e da sede da Casa de Portugal em Macau, o senhor Lam, dono de uma loja dos famosos chás de bolhas, tem o seu estabelecimento praticamente sem clientes e não augura grandes mudanças.

"A meu ver, o valor de negócio não vai rapidamente aumentar porque os vistos são só para a província de Guangdong e a maioria dos turistas vem para Macau só para jogar", conta à Lusa.