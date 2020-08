Actualidade

A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020, aprovada hoje pelo Governo timorense, destina cerca de 113 milhões de dólares à primeira fase de medidas a curto prazo para mitigar impactos da covid-19.

Fonte do Governo disse à Lusa que esse valor, que corresponde a 95,66 milhões de euros, vai financiar as quatro medidas que também serão implementadas ainda em 2020, com especial incidência na reta final do ano já que, na melhor das hipóteses, o OGE só deverá ser aprovado em outubro.

As medidas fazem parte da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, no valor de 1.497 milhões de dólares (1,27 mil milhões de euros), aprovada hoje executivo.