Covid-19

O economista-chefe do Banco Africano de Desenvolvimento considerou hoje que África pode perder quase 240 mil milhões de dólares neste e no próximo ano devido à pandemia, que torna provável uma crise da dívida.

"As perdas cumulativas no Produto Interno Bruto no continente podem oscilar entre os 173,1 mil milhões de dólares [147 mil milhões de euros] e os 236,7 mil milhões de dólares [200 mil milhões de euros] em 2020 e 2021, e a pandemia da covid-19 ameaça aumentar o fardo da dívida dos países de 60 para 70% do PIB, aumentando a probabilidade de uma crise da dívida soberana", escreve Charles Leyeka Lufumpa.

Numa nota divulgada na semana em que o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) realiza os seus Encontros Anuais, lê-se ainda que "o financiamento adicional necessário para acomodar as consequências da crise pode chegar aos 150 mil milhões de dólares [126 mil milhões de euros]".