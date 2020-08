Covid-19

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, divulgou hoje que vai realizar uma reunião do Conselho da República, devido à situação epidemiológica do país, que continua a diagnosticar dezenas de casos de covid-19 todos os dias.

Numa nota que colocou na sua conta oficial na rede social Facebook, o chefe de Estado refere que se reuniu na terça-feira com os responsáveis das casas Civil e Militar, para "preparação de próximas reuniões do Conselho da República", neste caso "sobre a situação epidemiológica no país", bem como do Conselho Superior de Defesa Nacional.

O Presidente não adiantou qualquer objetivo concreto ou data para a convocação do Conselho da República, um órgão consultivo do chefe de Estado.