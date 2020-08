Actualidade

O município de Gouveia, no distrito da Guarda, está a investir cerca de 73 mil euros na reabilitação de um edifício histórico para funcionar como Casa da Vivência Judaica, foi hoje anunciado.

O projeto autárquico envolve a recuperação do imóvel conhecido como Casa do Passadiço, um edifício situado no bairro da Biqueira, na cidade de Gouveia, que irá albergar a futura Casa da Vivência Judaica.

Segundo a autarquia presidida por Luís Tadeu, a Casa do Passadiço situa-se "no coração da judiaria" de Gouveia e funcionou, "por tempos imemoriais, como um local de passagem, comunicação e interação social entre os habitantes de dois dos mais icónicos bairros da cidade: o bairro do Castelo e o bairro da Biqueira".