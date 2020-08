Actualidade

O número de exposições e convenções realizadas em Macau no segundo trimestre caiu 89,4% em relação ao período homólogo do ano passado, devido à pandemia, anunciou hoje a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em comunicado, a DSEC informou que se realizaram apenas "38 reuniões, conferências e exposições" no segundo trimestre do ano, "devido ao contínuo impacto gerado pela pandemia", com o número de participantes e visitantes a cair para 22.000, menos 93,9% em termos anuais.

Contas feitas ao primeiro semestre de 2020, "efetuaram-se 152 reuniões, conferências, exposições e eventos de incentivo", menos 582 eventos que no semestre homólogo de 2019, com o número de visitantes a ficar pelos 102.000, uma queda de 85,2%, segundo a nota.