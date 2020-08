Actualidade

(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO) Washington, 26 ago 2020 (Lusa) - A cidade americana de Kenosha, no estado do Wisconsin, viveu até hoje de madrugada o terceiro dia consecutivo de protestos contra a violência policial, após um afro-americano ter sido alvejado pela polícia. (CLARIFICA QUE JACOB BLAKE FOI ALVEJADO PELA POLÍCIA, MAS NÃO FOI MORTO)

A vítima, Jacob Blake, permanece internada no Hospital Froedtert, em Milwaukee, em estado grave após ser baleada várias vezes nas costas pela polícia, ocorrência que foi gravada em vídeo e que causou comoção em todo o país.

Os novos distúrbios começaram quase duas horas após o início do recolher obrigatório em Kenosha, às 20:00 de terça-feira, hora local (02:00 de hoje de em Lisboa).