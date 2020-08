Actualidade

O Belenenses SAD apelidou de "pólvora seca" o artigo publicado hoje pelo jornal Público, que dá conta de alegadas irregularidades da sociedade em relação ao fisco e à segurança social, afirmando serem temas "de documentos de acesso público".

Em comunicado assinado pelo Conselho de Administração da sociedade desportiva presidida por Rui Pedro Soares, a formação lisboeta mostrou-se surpreendida pelo destaque dado pelo Público, que critica, por não "apontar nada de censurável e nem sequer de novo".

"A informação veiculada pelo Público sobre o processamento de salários tem como fonte os Relatórios e Contas (R&C) da Belenenses SAD. Os R&C são publicados no nosso 'site' e enviados à AT [Autoridade Tributária]. A AT nunca ordenou correções às contas. A Belenenses SAD apresenta todos os anos à Liga de clubes a certidão da AT e da Segurança Social de situação contributiva regularizada", explicaram os 'azuis'.