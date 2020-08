Covid-19

Quase 44.000 pessoas foram registadas como desaparecidas em África pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), das quais quase metade (45%) eram crianças na altura do seu desaparecimento, disse hoje a organização.

"Este número de casos é uma gota no oceano para o número real de pessoas cujas famílias estão à sua procura", disse a conselheira regional do CICV sobre pessoas desaparecidas em África Sophie Marsac, numa declaração emitida em Nairobi a propósito do Dia Internacional dos Desaparecidos, que se assinala domingo.

"Conflitos, violência, migração e a crise climática continuaram a separar famílias durante a pandemia de covid-19, mas o nosso trabalho para encontrar os desaparecidos tornou-se ainda mais difícil", disse Sophie Marsac.