Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da OCDE caiu de forma histórica 9,8% no segundo trimestre, consequência da pandemia e muito acima da queda de 2,3% registada no primeiro trimestre de 2009, no pico da crise financeira.

Embora seja apenas uma estimativa provisória, trata-se da "maior queda de sempre", segundo refere a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em comunicado.

De janeiro a março, o PIB da OCDE caiu 1,8% face ao trimestre anterior, quando subiu 0,2%.