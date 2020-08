Actualidade

O Papa Francisco vai retomar a partir da próxima semana a celebração com fiéis das audiências gerais de quarta-feira, suspensas há seis meses devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje o Vaticano.

As audiências gerais foram suspensas em 07 de março, quando Itália decretou as primeiras medidas de confinamento, e voltam agora a acontecer, mas não terão lugar na Praça de São Pedro.

Segundo o Vaticano, a partir de 02 de setembro as audiências gerais de quarta-feira passam a ser celebradas no Pátio de São Dâmaso, um pátio fechado do Palácio Apostólico e significativamente mais pequeno em comparação com o local habitual.