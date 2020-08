Moçambique/Ciclones

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e parceiros vão disponibilizar 6,6 milhões de dólares (5,5 milhões de euros) para projetos que poderão beneficiar 200 mil pessoas afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique.

Os projetos estão ligados a agricultura, segurança alimentar, recuperação económica, saneamento e proteção a criança e vão ser implementados nas províncias de Sofala e Manica, de acordo com um comunicado conjunto de parceiros citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

"As crianças e as mulheres são as mais afetadas e necessitam de cuidados e atenção especiais, elas são mais vulneráveis a traumas, à violência e ao abuso. É, por isso, fundamental a existência de atividades de proteção da criança e serviços de apoio psicossocial", disse Brighton Mapiye, um dos gestores da iniciativa, citado no comunicado.