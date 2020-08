Actualidade

O futebolista argentino Lionel Messi recusa-se a treinar com o restante plantel do FC Barcelona, numa altura em que pretende rescindir unilateralmente o contrato que tem com o emblema catalão até junho de 2021.

"Messi comunicou-nos que não irá comparecer aos treinos. Estamos a falar com o jogador e estamos a tentar arranjar a melhor solução para o clube e também para o próprio Messi", disse o diretor desportivo do FC Barcelona, Ramons Plantes.

O dirigente catalão falava aos jornalistas durante a apresentação de Trincão, contratado esta época ao Sporting de Braga, numa conferência de imprensa virtual em que a chegada do extremo português foi 'ofuscada' pelo tema Messi.