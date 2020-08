Actualidade

Pelo menos 72 pessoas morreram na sequência das chuvas intensas e das consequentes inundações registadas hoje de madrugada na província afegã de Parwan (norte), que também provocaram danos materiais em centenas de casas, segundo um novo balanço.

"Por volta das 02:00 [22:30 hora de Lisboa e ainda no dia de terça-feira], inundações repentinas desencadeadas por chuvas fortes atingiram (a cidade) de Charikar", afirmou, em declarações à agência francesa AFP, o porta-voz do governo da província de Parwan (no norte do Afeganistão), Whaida Shahkar, confirmando o registo de 72 mortos e de mais de 100 feridos.

Este balanço foi confirmado igualmente pelo Ministério de Gestão de Catástrofes afegão.