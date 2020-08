Navalny

O Kremlin disse hoje acreditar que a situação do opositor russo Alexei Navalny, presumivelmente envenenado e em coma num hospital alemão, não afetará as relações da Rússia com o Ocidente, que exige uma investigação criminal.

"Claro que não queremos algo assim. Além disso, porque não há razão para tal", afirmou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, insistindo em que não há provas de que o opositor tenha sido envenenado.

Segundo Peskov, o Kremlin está interessado sobretudo em determinar o que causou o coma de Navalny - organizador dos maiores protestos contra o governo russo desde a queda da URSS em 1991 -, a quem evita designar pelo nome, referindo-se ao opositor como "o paciente".