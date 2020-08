Covid-19

O presidente do Governo da Madeira assegurou hoje que a situação do caso positivo de covid-19 detetado numa visitante que esteve de férias no Porto Santo "está controlada" e "não existe nenhuma cadeia de transmissão" naquela ilha.

"Quero chamar a atenção, porque penso que surgiu algum alarmismo no Porto Santo, e aproveito para esclarecer que a situação de monitorização e controlo está concretizada", declarou Miguel Albuquerque à margem da visita que efetuou à obra de repavimentação da Estrada da Corrida, na freguesia do Jardim da Serra.

O governante social-democrata madeirense falava sobre a situação das 14 pessoas que estão de quarentena depois de terem estado em contacto com uma visitante, proveniente do continente, da região de Lisboa e Vale do Tejo, e passou alguns dias no Porto Santo, que revelou estar infetada depois de ter regressado à origem.