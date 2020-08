Actualidade

A realizadora francesa Ariel de Bigault estreia, na sexta-feira, no festival IndieLisboa, o documentário "Fantasmas do império", reflexão sobre "o imaginário colonial no cinema português".

O filme coloca em diálogo dois atores africanos - o angolano Orlando Sérgio e o são-tomense Ângelo Torres - com realizadores e investigadores sobre o património cinematográfico português ligado ao colonialismo

"Aos documentários e ficções que sustentam o enredo imperialista, contrapõem-se filmes e olhares contemporâneos", lê-se na sinopse do filme.