O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, finalizou hoje no Bahrein a terceira etapa do périplo que está a realizar pelo Médio Oriente, onde falou com o rei Al-Khalifa sobre a ameaça do Irão e a questão israelo-palestiniana.

"O secretário de Estado agradeceu ao rei [Hamad Bin Isa Al-Khalifa] pela contínua amizade e pela parceria estratégica do Bahrein com os Estados Unidos", indicou uma breve nota divulgada pelo Departamento de Estado norte-americano atribuída ao porta-voz Morgan Ortagus.

Os dois representantes "abordaram a necessidade de promover a paz e a prosperidade regionais, de enfrentar a ameaça do Irão, e de construir uma maior unidade entre os países do Golfo", acrescentou a nota informativa.