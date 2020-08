Covid-19

Dois restaurantes na freguesia do Carvalhal, concelho de Grândola, foram encerrados, no espaço de uma semana, devido a um surto de covid-19, que já infetou 18 pessoas, disse hoje à agência Lusa o delegado de saúde.

"O primeiro estabelecimento foi encerrado, no dia 20 deste mês, quando verificámos a existência de casos positivos. Depois, surgiu outro estabelecimento, na mesma zona, com casos positivos, que foi encerrado hoje", referiu Ismael Selemane, delegado de saúde de Grândola, no distrito de Setúbal.

O surto "foi despoletado a partir de um caso positivo, diagnosticado na última quinta-feira (20 de agosto), entre os funcionários dos estabelecimentos, pertencentes ao mesmo proprietário", adiantou o responsável.