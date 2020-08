Covid-19

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) considerou hoje que as normas divulgadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a retoma de parte da atividade desportiva "não respondem às necessidades" e ignoram o desporto para pessoas com deficiência".

"As normas ignoram completamente o desporto para deficientes, a maioria das quais estão em grupos de risco", afirmou o presidente do CPP, José Lourenço, à agência Lusa, lamentando que o documento divulgado na terça-feira pela DGS "não faça qualquer menção ao desporto adaptado".

José Lourenço lembrou que as normas que agrupam as várias modalidades tendo em conta o risco de contágio do novo coronavírus não consideram qualquer modalidade adaptada, dando como exemplo o boccia, o goalball e o râguebi em cadeira de rodas, que estão sob a alçada da Federação Portuguesa para Pessoas com Deficiência.