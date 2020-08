Irão

O Irão aceitou hoje permitir o acesso de especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) a duas instalações suspeitas que Teerão recusava há meses ver inspecionadas e relacionadas com o programa nuclear iraniano.

Segundo um comunicado conjunto, a AIEA e a Agência de Energia Atómica do Irão (AEAI) indicaram que foram acertadas as datas para o acesso da organização de verificação nuclear, com sede em Viena, bem como "as atividades de verificação".

No entanto, o comunicado não faz qualquer referência às datas.