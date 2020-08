Actualidade

Um grupo de 42 empresários e gestores subscreveu um manifesto económico, coordenado pelo médico e gestor Nuno Freitas, que defende, entre 15 propostas, a criação da área metropolitana de Coimbra.

A proposta "15 Medidas Públicas para Coimbra 2030", a que a agência Lusa teve hoje acesso, surgiu no âmbito do processo de consulta pública da Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, da autoria do consultor António Costa Silva, e sustenta que as empresas da região de Coimbra "têm condições únicas para participar do esforço nacional de relançamento económico".

O manifesto económico do chamado Grupo de Coimbra inclui "15 ideias-força", a primeira das quais advoga a criação da área metropolitana de Coimbra "como elemento de reequilíbrio e coesão regional do país, diminuindo a macrocefalia não competitiva de Lisboa".