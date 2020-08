Covid-19

A Ordem dos Médicos (OM) pode vir a fazer mais auditorias como a que efetuou ao lar de Reguengos de Monsaraz, admitiu hoje o organismo numa carta enviada aos profissionais, na qual deixou também críticas ao primeiro-ministro.

"A Ordem dos Médicos não deixará (...) de continuar a defender a honra e a dignidade dos médicos e dos doentes, e a verificar por vários mecanismos, nomeadamente inquéritos e auditorias, aquilo que são os cuidados de saúde prestados e as boas práticas médicas", pode ler-se na mensagem que chegou hoje aos médicos, na sequência da audiência de terça-feira da OM em São Bento, realizada após a escalada da tensão dos últimos dias com o governo.

De acordo com o documento, assinado pelo bastonário Miguel Guimarães e pelos presidentes dos conselhos regionais do Centro e do Sul da OM, que estiveram também na audiência, António Costa "não transmitiu integralmente e fielmente" aos jornalistas o teor da conversa, uma vez que "não relevou a mensagem de retratamento da mesma forma enfática que aconteceu na reunião" em relação às críticas aos profissionais.