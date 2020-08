Moçambique/Ataques

O antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza considerou hoje que os ataques armados nas regiões centro e norte do país colocam em causa a soberania, defendendo a unidade nacional para a preservação da independência.

Armando Guebuza falava durante a videoconferência "Vida e Obra de Eduardo Mondlane: O Papel dos jovens na preservação e valorização dos ideais de Eduardo Mondlane", em que foi o principal orador.

"Aquilo em Cabo Delgado [norte de Moçambique] e as ações de Mariano Nhongo [general dissidente da Renamo] no centro do país também põem em causa a soberania nacional", frisou Guebuza.