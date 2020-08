Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje a sessão com o índice PSI20 a subir 0,20% para 4.390,65 pontos, alinhada com as principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em alta e oito em baixa. A construtora Mota-Engil liderou as subidas ao avançar 2,12% para 1,45 euros.

As principais bolsas europeias registaram ganhos moderados, que oscilaram entre 0,14% de Londres e 0,98% de Frankfurt.