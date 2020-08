Actualidade

O romance "The Discomfort of Evening", da escritora neerlandesa Marieke Lucas Rijneveld, vencedor do prémio Booker Internacional, vai ser publicado em Portugal no primeiro trimestre de 2021, disse à Lusa fonte das Publicações Dom Quixote.

"The Discomfort of Evening", traduzido para inglês por Michele Hutchison, foi hoje anunciado como vencedor do Booker Internacional, pela organização do prémio literário britânico, o que fez de Marieke Lucas Rijneveld, nascida há 29 anos em Nieuwendijk, nos Países Baixos, a mais jovem autora distinguida com o prémio.

A edição portuguesa de "The Discomfort of Evening", segundo a Dom Quixote, do grupo Leya, será traduzido por Patrícia Couto e ainda não tem definido o título que, numa versão livre, poderá ser "O Desconforto da Noite", mas que em Espanha foi publicado como "A Inquietação da Noite".