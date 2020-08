OE2020

O Ministério das Finanças libertou 2,9 milhões de euros (ME) da dotação de cativos e reserva orçamental em junho, depois de ter libertado 65,9 ME até maio, segundo dados hoje divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

No total, dos cativos e reserva orçamental de 1.025,5 milhões de euros previstos no Orçamento do Estado, as Finanças ainda retinham, no final de junho, 956,7 milhões de euros, o que indica que entre maio e junho, foram libertados mais 2,9 milhões de euros, já que até maio estavam retidos 959,6 ME.

De acordo com a Síntese de Execução Orçamental, que foi hoje publicada pela DGO, de um total de cativos iniciais de 572 milhões de euros, as Finanças continuam a reter 526,7 milhões de euros, tendo sido libertados, até junho, 43,3 milhões de euros.