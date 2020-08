Actualidade

A Sonae registou prejuízos de 75 milhões de euros no primeiro semestre, contra lucros de 38 milhões de euros em igual período de 2019, explicados em exclusivo com a pandemia de covid-19, divulgou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae refere que a evolução do resultado líquido é explicada "pelo total de contingências contabilísticas ('non-cash') de 76 milhões de euros no primeiro trimestre e pela redução da avaliação do portefólio da Sonae Sierra no segundo trimestre, ambas diretamente relacionadas com a covid-19".

Apesar da pandemia, no segundo trimestre, o resultado direto foi positivo em seis milhões de euros.