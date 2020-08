Actualidade

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) adiou os jogos de hoje dos 'play-offs', depois de os Milwaukee Bucks boicotarem o encontro com os Orlando Magic, em protesto contra o racismo após a polícia ter alvejado nas costas Jacob Blake.

Nenhum dos jogadores dos Bucks compareceu em campo para o jogo cinco dos 'play-offs', com árbitros e jogadores dos Orlando Magic a recolherem, consequentemente, aos balneários, enquanto o 'staff' retirava as bolas de basquetebol e outro material do recinto na cidade de Orlando, na Florida.

A NBA e a associação de jogadores confirmaram, entretanto, que a partida não terá lugar e que, pelos mesmos motivos, os três jogos de hoje, incluindo este, foram adiados para data a definir, depois de a imprensa especializada local avançar que também os atletas de LA Lakers e Portland Trail Blazers, e Houston Rockets e Oklahoma Thunder, que se iriam defrontar nos outros encontros da jornada, iam boicotar as partidas.