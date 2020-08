Actualidade

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, expressou condolências à família do pintor Nikias Skapinakis, que morreu hoje aos 89 anos, um "antifascista desde a juventude" e "um dos nomes maiores da pintura portuguesa" no século XX.

"No momento do seu desaparecimento [de Nikias Skapinakis], endereço à sua família e amigos, em meu nome e no da Assembleia da República, as mais sentidas condolências", explicita o presidente do parlamento através de uma nota enviada à agência Lusa, acrescentando que "foi com tristeza" que recebeu a notícia da morte do pintor.

O pintor Nikias Skapinakis, que marcou mais de seis décadas da arte portuguesa contemporânea e fez o "Retrato dos Críticos", morreu hoje, em Lisboa, aos 89 anos, anunciou a Galeria Fernando Santos, que representa o artista.