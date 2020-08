Óbito/Skapinakis

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou o trabalho do pintor Nikias Skapinakis, que morreu na quarta-feira, uma "história em imagens do Portugal contemporâneo", elaborada por um "oposicionista do regime", "cosmopolita e livre".

De acordo com uma nota publicada na página na internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que Nikias Skapinakis foi "um autor emblemático da nossa pintura e artes visuais".

O pintor Nikias Skapinakis, que marcou mais de seis décadas da arte portuguesa contemporânea e fez o "Retrato dos Críticos", morreu hoje, em Lisboa, aos 89 anos, anunciou a Galeria Fernando Santos, que representa o artista.