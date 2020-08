Actualidade

O presidente da Câmara dos Deputados brasileiro recebeu na quarta-feira um pedido de 27 senadores para que seja votada, com urgência, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com o foro privilegiado para autoridades.

No Brasil, foro privilegiado é um direito que é dado a algumas autoridades que ocupam cargos públicos, permitindo que os ocupantes desses cargos não sejam julgados pela justiça comum (primeira instância) como acontece normalmente com os processos.

De acordo com a proposta, apenas os Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal teriam a direito à prerrogativa.