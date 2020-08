Covid-19

O Peru tornou-se na quarta-feira o país com a maior mortalidade do mundo por covid-19, depois da Bélgica ter corrigido o número de mortes ao subtrair 121 óbitos ao balanço pandémico.

No país sul-americano o surto está longe de ser controlado e centenas de mortes diariamente naquele que é já o sexto país do mundo com mais casos confirmados, acumulando mais de 607 mil infetados.

As 28 mil mortes devido à covid-19 registadas no Peru traduzem-se numa mortalidade de 85,8 mortes por 100 mil habitantes, um dado que resulta da divisão do número de mortes pela população nacional de 32,6 milhões de habitantes, segundo o dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI).