Covid-19

As escadas rolantes sobem e descem vazias como se estivessem a contar o tempo, mas no centro comercial Atrium Saldanha, em Lisboa, os lojistas têm esperança que o alargamento do horário de trabalho traga melhores dias em contexto pandémico.

Ainda com poucos clientes, é naquele espaço que os comerciantes se congratulam com a reposição do horário de funcionamento das lojas praticado antes da pandemia, podendo encerrar, agora, às 22:00.

Em declarações à agência Lusa, Mafalda Ramos, uma funcionária de uma sapataria, conta que a medida da Câmara Municipal de Lisboa é necessária, uma vez que o setor tem de "andar para a frente".