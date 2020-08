Actualidade

A primeira-ministra da Nova Zelândia admitiu hoje sentir "alívio" com a condenação a prisão perpétua do autor do massacre de 51 muçulmanos em duas mesquitas, em 2019, afirmando que merece "uma vida de silêncio total e absoluto".

"Senti alívio por saber que esta pessoa nunca mais verá a luz do dia", disse Jacinda Ardern, em declarações à imprensa local.

"O trauma de 15 de março não é fácil de sarar, mas hoje espero que seja a última vez que temos de ouvir ou pronunciar o nome do terrorista que é responsável [pelo massacre]", acrescentou a primeira-ministra.