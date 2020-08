Actualidade

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se entre hoje e sexta-feira em Berlim, num encontro informal dominado pelas discussões sobre a situação na Bielorrússia, a tensão no Mediterrâneo Oriental com a Turquia e as relações com a Rússia.

Naquela que é a primeira reunião presencial dos chefes de diplomacia da UE dos últimos cinco meses, devido à pandemia da covid-19, e na qual Portugal está representado pelo ministro Augusto Santos Silva, os trabalhos iniciam-se num almoço de trabalho dos 27 com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gabi Ashkenazi, durante o qual será debatido o processo de paz no Médio Oriente.

Para a tarde estão reservadas duas das discussões mais aguardadas, uma primeira sobre a situação na Bielorrússia, na sequência das eleições presidenciais cujos resultados (a recondução de Alexander Lukashenko) a UE rejeita, e uma segunda sobre a Turquia, à luz do conflito que opõe Grécia a Ancara.